Apple, App Store 2019 Gelirleri Duyuruldu: İşte Rakamlar - Son Dakika

Amerikalı teknoloji devi Apple'ın 2019 yılında App Store üzerinden ne kadar gelir elde ettiği belli oldu. App Store 2019 gelirleri duyuruldu. İşte App Store 2019 gelirleri.



Apple, App Store 2019 Gelirleri ile Dikkat Çekti



Analysis Group ekonomistleri tarafından yapılan araştırmaya göre, Apple, App Store üzerinden tahmini olarak 2019 yılında 519 milyar dolar gelir elde etti. 2019 yılı boyunca Apple, App Store aracılığıyla geliştiricilere 155 milyar dolarlık doğrudan ödeme yaptı.



Dijital ürünler ve hizmetler 2019 yılında Apple'a 61 milyar dolar kazandırdı. Bu ürün ve hizmetler oyun, müzik ve video akışı uygulamaları, e-kitap platformları, flört uygulamaları ve dahasını kapsamakta. Apple uygulama içi reklamcılıktan 45 milyar dolar gelir elde etti.



Fiziksel ürün ve hizmetlerden yapılan satışların 413 milyar dolar ile en büyük payı oluşturduğu yayınlanan görselde görülmekte. Bu kategoride en çok gelirin mobil e-ticaret uygulamalarından elde edildiği söylenmekte.



Hemen aşağıdan Apple'ın sitesinde yayınlanan görsele göz atabilirsiniz.



Sizler App Store 2019 gelirleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!