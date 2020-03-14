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Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
6 saat önce
Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Daha önce Çin'deki mağazalarını önlem olarak kapatan Apple, Çin dışındaki mağazalarının şimdilik 27 Mart tarihine kadar kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.
Cuma gecesi Apple sitesinde şirketin CEO'su Tim Cook tarafından yapılan yazılı açıklamada "Virüs riskini minimize etmenin en etkili yolu kalabalığı azaltmak. Müşterilerimize bu kararla sıra dışı bir hizmette bulunuyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:47
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