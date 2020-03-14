Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı - Son Dakika Dünya

Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

6 saat önce

Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Apple, Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı, System.String[]

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. Daha önce Çin'deki mağazalarını önlem olarak kapatan Apple, Çin dışındaki mağazalarının şimdilik 27 Mart tarihine kadar kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.


Cuma gecesi Apple sitesinde şirketin CEO'su Tim Cook tarafından yapılan yazılı açıklamada "Virüs riskini minimize etmenin en etkili yolu kalabalığı azaltmak. Müşterilerimize bu kararla sıra dışı bir hizmette bulunuyoruz." dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 27 Mart, Apple, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:47 
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