Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı (WWDC) programı belli oldu!

Apple Worldwide Developer Conference veya ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde (şirketin genel merkezi Apple Park'ın bulunduğu yer), yazılım geliştiricileri için düzenleniyor. Şimdi ise WWDC etkinliğinin programı belli oldu.

6-10 Haziran arası yapılacak WWDC programı belli oldu!

Apple, WWDC konferans programı için resmi internet sitesi üzerinden bir paylaşım yaptı. Açılış beklendiği gibi Keynote etkinliği ile başlayacak. Fakat şu an için yalnızca 7 Haziran'a kadar olan etkinliklerin saati ve tarihi belli oldu. Bu nedenle haberimizi yeni bilgiler paylaşıldıkça güncelleyeceğiz.

Apple Keynote Etkinliği

6 Haziran, 20: 00

Platforms State of the Union Etkinliği

7 Haziran, 00: 00

Apple Tasarım Ödülleri

7 Haziran, 03: 00

Uzmanlara Erişim

Aktiviteler

Swift Student Challenge

Developer Uygulaması

Apple tarafından bu yıl düzenlenecek olan WWDC hakkında yapılan açıklamada şunlar söylendi:

İlham verici bir teknoloji ve topluluk haftası için 6-10 Haziran tarihleri arasında dünya çapındaki geliştiricilere katılın. Oturumlarda Apple'ın en yeni platformlarına ve teknolojilerine ilk kez göz atın. En yeni araçları ve ipuçlarını keşfedin. Lab'da ve dijital salonlarda Apple uzmanlarıyla bağlantı kurun. Hepsi çevrimiçi ve ücretsiz.

Apple, çevrimiçi konferansa ek olarak geliştiriciler ve öğrenciler için 6 Haziran'da Apple Park'ta açılış konuşmasını ve State of the Union videolarını çevrimiçi toplulukla birlikte izlemek için özel bir güne ev sahipliği yapacak. Kontenjan sınırlıdır ve katılım için nasıl başvurulacağı ile ilgili detaylar yakında verilecektir.

Yetenekli öğrenciler Swift Student Challenge'da ödül alma fırsatı için yaratıcılıklarını sergileyebilirler. En son güncellemeleri buradan, Apple Geliştirici uygulamasından ve bildirimler aracılığıyla alın.

Nereden izlerseniz izleyin, harika bir WWDC'ye hazır olun.

Swift Student Challenge açıklaması

Apple tarafından Swift Student Challenge için yapılan açıklama ise şu şekilde:

Bu yılki heyecan verici Swift Student Challenge ile dünyanın her yerinden kodlamayı seven öğrencilere uzun süredir devam eden desteğimizi sürdürüyoruz. Seçtiğiniz konuda inanılmaz bir Swift Playgrounds uygulama projesi oluşturarak kodlama tutkunuzu sergileyin. Kazananlar, özel WWDC22 dış giyim, özelleştirilmiş bir iğne seti ve Apple Geliştirici Programında bir yıllık üyelik kazanacaklar.

WWDC22 için başvuru nasıl yapılır?

Swift Playgrounds uygulama projenizi oluşturun, birkaç soruyu yanıtlayın, belgeler sağlayın ve gönderin.

Meydan okumaya hak kazanmak için ise şunları yapmalısınız:

Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 yaş üstü veya ilgili yargı alanındaki eşdeğer minimum yaşta (örneğin, Avrupa Birliği'nde 16 yaşında) olunması gerekiyor.

Apple geliştiricisi olarak Apple'a ücretsiz olarak kaydolun veya Apple Developer Programının bir üyesi olun.

Aşağıdaki gereksinimlerden birini yerine getirin:

Akredite bir akademik kuruma veya resmi evde eğitim eşdeğerine kayıtlı olun.

Bir STEM organizasyonunun eğitim müfredatına kayıtlı olun.

Bir Apple Developer Academy'ye kaydolun.

Son 6 ay içinde lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş ve kabul edilmeyi bekliyor veya akredite bir akademik kuruma halihazırda kabul edilmiş olun.

Not: Challenge, yazılım geliştirme becerilerini geliştiren geliştiriciler için tasarlanmıştır. Dört defaya kadar Swift Student Challenge ödülü veya WWDC Bursu alabilirsiniz.

WWDC22 için uygulama projesi nasıl oluşturulur?

Apple tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Swift Playgrounds uygulama projesinde üç dakika içinde deneyimlenebilecek etkileşimli bir sahne oluşturun. Yaratıcı ol. İlhama ihtiyacınız varsa, daha gelişmiş kreasyonlara bir adım önde başlamak için sağlanan şablonları kullanın. Grafikler, ses ve daha fazlasını ekleyin.

Uygulama projesi oluşturmak için gereksinimler:

Gönderiminiz, bir ZIP dosyasında Swift Playgrounds uygulama projesi (.swiftpm) olmalıdır.

Oluşturmanız bir ağ bağlantısına dayanmamalı ve uygulama projenizde kullanılan tüm kaynaklar yerel olarak ZIP dosyasına dahil edilmelidir. Gönderimler çevrimdışı olarak değerlendirilecektir.

ZIP dosyanız en fazla 25 MB olabilir.

Gönderiniz, sizin tarafınızdan değiştirilen bir şablon olarak oluşturulmalıdır. Grup çalışması dikkate alınmayacaktır. Üçüncü taraf açık kaynak lisanslı kodu ve/veya kamu malı görüntüleri ve sesleri, kredi ve neden kullanıldığına dair bir açıklama ile dahil edebilirsiniz.

Swift Playgrounds uygulama projeniz, iPadOS 15.4'te Swift Playgrounds 4.0.2 veya macOS 12.3'te Xcode 13.3 ile oluşturulmalı ve bu sürümde çalıştırılmalıdır. iPadOS üzerinde çalışıyorsa, iPad Pro'nun tüm modellerinde düzgün görüntülenecek şekilde optimize edilmelidir.

Tüm içerik İngilizce olmalıdır.

Swift Student Challenge etiketiyle Apple Geliştirici Forumlarında soru sorabilir ve diğer başvuru sahipleriyle bağlantı kurabilirsiniz.

It's one of my favorite times of the year! #WWDC22. Can't wait for June 6th. ?? pic.twitter.com/98gag4zGeI — Greg Joswiak (@gregjoz) April 5, 2022

Gönderimi tamamlamak için yapılacaklar:

Geliştirici hesabınızla ilişkili Apple Kimliği ile başvuru formunda oturum açın. 18 yaşından küçükseniz, ebeveyniniz veya yasal vasinizin iletişim bilgilerini de girmeniz istenecektir.

En son sınıf programınızı veya diğer en yeni kayıt kanıtınızı (PDF, PNG veya JPG) ve eğitim danışmanınızın iletişim bilgilerini yükleyin. Belgeler tüm dillerde kabul edilir. Belgeleriniz adınızı, kuruluş veya okul adınızı ve geçerli olduğunu gösteren tarihleri ??açıkça göstermelidir.

Swift Playgrounds uygulama projenizi ve ilgili kaynakları içeren ZIP dosyasını (25 MB'a kadar) yükleyin. Tasarımınızda kullandığınız özellikleri ve teknolojileri 350 veya daha az kelime ile bize anlatın.

Kodlama bilginizi ve bilgisayar bilimi konusundaki hevesinizi başkalarıyla paylaştıysanız veya paylaşmayı düşünüyorsanız, bize en fazla 350 kelime ile bildirin.

App Store'da tamamen sizin tarafınızdan oluşturulmuş tüm uygulamaları 350 veya daha az kelimeyle bize anlatma seçeneğine de sahip olacaksınız. 18 yaşında veya daha büyükseniz ve özgeçmişinizi veya CV'nizi Apple'daki diğer gruplarla paylaşmak istiyorsanız bir PDF yükleyin.

Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayabilirsiniz.

