Apple duyurdu: iPhone'da yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Apple duyurdu: iPhone'da yeni dönem başlıyor

25.05.2022 18:36
Apple duyurdu: iPhone'da yeni dönem başlıyor

Apple, 30 Haziran'dan itibaren, hesap oluşturma seçeneği olan iPhone uygulamalarında hesap silme özelliği bulunmasını isteyecek.

Apple, App Store üzerinden indirilen iPhone uygulamalarında düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Geçen sene alınan bir kararla, hesap oluşturma özelliği olan uygulamalarda "hesap silme" seçeneğinin bulunması da zorunlu hale getirilmişti.

Bu kapsamda geliştiricilere, gerekli güncellemeleri yapmaları için zaman tanınmıştı. Verilen o süre geldi çattı. Teknoloji devi, web sayfasında yayınladığı duyuruda yeni kuralın 30 Haziran 2022'den itibaren yürürlüğe gireceği bilgisini aktardı. Ayrıca konuyla alakalı önemli bir uyarı da yaptı.

Hesap silme seçeneği kolay bulunabilir olmak zorunda

App Store Uygulama İnceleme Yönergeleri'nin 5.1.1(v) maddesine göre, hesap silme seçeneğini bulmak kolay olmalı. Bazı geliştiriciler teorik olarak hesabı kapatma özelliği sunsa da, uygulamanın içinde tahmin bile edilmeyecek yerlere koyabiliyor. Apple'ın politikasıyla birlikte artık bu işlemi kolaylaştırmak zorunda kalacaklar.

Apple duyurdu: iPhone'da yeni dönem başlıyor

Apple ayrıca, bir hesabı geçici olarak veya tamamen devre dışı bırakma olanağı sağlamanın da yeterli olmadığını ve iPhone kullanıcılarının, kişisel verileriyle birlikte hesabı silebilmeleri gerektiğinin de altını çiziyor.

Apple ile Giriş Yap seçeneği sunan uygulamalarda ise, bir hesabı silerken kullanıcı belirteçlerini iptal etmek için Apple ile Giriş Yap REST API'sinin kullanılması zorunlu.

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"Hesap silme" seçeneği olan uygulamalarda istenen diğer şartlar:

Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerdeki uygulamalar, hesap silme sürecini onaylamak ve kolaylaştırmak için ek müşteri hizmeti akışları sağlayabilir.

Kullanıcı hesabı bilgilerini depolamak ve saklamak ve hesap silme işlemlerini yürütmek için geçerli yasal gerekliliklere uyun. Bu, farklı ülkelerdeki veya bölgelerdeki yerel yasalara uymayı içerir. Her zaman olduğu gibi, hukuk danışmanınıza danışın.

Güncelleme almayan uygulamalara App Store temizliği

Apple, hesap silme zorunluğunu getirirken bir yandan App Store'daki güncelliğini yitirmiş uygulamalara da el attı. Uzun bir süre güncelleme almayan aplikasyonlar Apple'ın uygulama marketinden sessiz sedasız kaldırılacak. Şirket, böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen geliştiricilere 30 gün içinde güncelleme yapmalarını söyledi.

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Kaynak: Shiftdelete

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