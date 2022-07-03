Apple Watch 7 eSIM nasıl aktif edilir? - Son Dakika
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Apple Watch 7 eSIM nasıl aktif edilir?

03.07.2022 15:53
Apple Watch 7 eSIM nasıl aktif edilir?

Apple Watch modellerinin eSIM destekleyen sürümleri Türkiye'de satışa çıktı. Peki eSIM,  Apple Watch Series 7 modelinde nasıl aktif edilir?

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE modellerinin hücresel bağlantı destekleyen sürümleri 24 Haziran'dan itibaren Türkiye'de satışa çıktı. Peki eSIM, destekli Apple Watch Series 7 modelinde nasıl aktif edilir?

Apple Watch 7 eSIM nasıl aktif edilir?

Telefonunuz yanınızda olmadan sadece Apple Watch ile arama yapabilmenize ve internete bağlanabilmenize olanak tanıyan ve uzun bir süresi ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanılabilen Apple Watch GPS + Hücresel özelliği sonunda Türkiye'ye geldi.

Apple Watch 7 eSIM nasıl aktif edilir?

Açıklanan yeni fiyatlara göre Apple Watch Series 7 Alüminyum 41 mm modelinin GPS + Hücresel modelinin fiyatı 13 bin 899 TL olarak açıklandı. Bir diğer hücresel bağlantı destekleyen model Apple Watch SE Alüminyum 40 mm modeli ise GPS + Hücresel destekli sürümüyle 9 bin 299 TL fiyatla satışa sunulacak.

Apple Watch'ta hücresel bağlantıyı ayarlama

Hücresel bağlantıyı, Apple Watch'unuzu ilk kez ayarlarken veya Apple Watch'u bir aile üyesi için ayarlarken etkinleştirebilirsiniz. Ayarlama sırasında, hücresel bağlantıyı ayarlama seçeneğini bulun ve ardından ekrandaki adımları izleyin.

Hücresel bağlantıyı Apple Watch uygulamasından daha sonra da ayarlayabilirsiniz:

iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın.

Saatim sekmesine ve ardından Hücresel'e dokunun.

Hücresel'i Ayarla'ya dokunun.

Operatörünüz için sunulan yönergeleri izleyin.

Apple Watch Series 7 ve SE GPS + Cellular Türkiye fiyatları

Apple Watch Series 7 41 mm = 13 bin 399 TL

Apple Watch Series 7 45 mm = 13 bin 899 TL

Apple Watch Series 7 Paslanmaz Çelik Kasa ve Spor Kordon 41 mm = 16 bin 799 TL

Apple Watch Series 7 Paslanmaz Çelik Kasa ve Spor Kordon 45 mm = 17 bin 599 TL

Apple Watch Series 7 Paslanmaz Çelik Kasa ve Milano Loop 41 mm = 17 bin 599 TL

Apple Watch Series 7 Paslanmaz Çelik Kasa ve Milano Loop 45 mm = 18 bin 399 TL

Apple Watch SE 40 mm (Nike sürümü dahil) = 9 bin 299 TL

Apple Watch SE 44 mm (Nike sürümü dahil) = 9 bin 799 TL

Tabi ki merak edilen fiyatların yanı sıra hangi operatör ile kullanılacağı da önemli bir unsur. Bu konuda da gerekli bölümü sitesine ekleyen Apple'ın açıklamasına göre, GPS ve hücresel kullanabilecek Apple Watch satın almak isteyenler şu an için sadece Turkcell operatörü ile bu özelliği kullanabilecek. Peki hali hazırda satılan modeller ile GPS + Hücresel sürümün arasındaki fark nedir?

GPS ile GPS + Cellular modelleri arasında ne fark var?

Sadece GPS bulunan Apple Watch ile Bluetooth ve Wi-Fi aracılığıyla iPhone'unuza bağlı olduğunuzda mesaj alıp gönderebilir, gelen aramaları yanıtlayabilir ve bildirimler alabilirsiniz. Antrenman sırasında mesafe, tempo ve rota verilerini toplayan yerleşik GPS, iPhone'unuzdan bağımsız olarak çalışır.

GPS + Hücresel bulunan Apple Watch ile tüm aynı özelliklerin yanı sıra yerleşik hücresel bağlantı teknolojisine de sahip oluyorsunuz. iPhone'unuz yanınızda değilken bile mesajlaşmanıza, gelen aramaları yanıtlamanıza, bildirimler almanıza, Apple Music ve Apple Podcasts içeriklerini dinleme olanağına sahip olacaksınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Apple Watch 7 eSIM nasıl aktif edilir? - Son Dakika

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