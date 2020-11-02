Ar-Ge için ilk tohum atıldı - Son Dakika

Ar-Ge için ilk tohum atıldı

02.11.2020 16:49
Ar-Ge için ilk tohum atıldı, System.String[]

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından hazırlanan Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projesi kapsamında ilk tohum toprakla buluşturuldu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından hazırlanan Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projesi kapsamında ilk tohum toprakla buluşturuldu.

Bölge Trafik karşısında yer alan ve Türk Şeker A.Ş. tarafından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne ortak Ar-Ge ve üretim yapmak üzere tahsis edilen yaklaşık 250 dekarlık tarım alanında gerçekleştirilen programda, ilk olarak buğday ıslah çalışmaları kapsamında 30 farklı buğday çeşidinin yer aldığı adaptasyon denemesi yapıldı. İlk çalışmanın ardından 400 adet buğday çeşit adayının yer aldığı gözlem bahçesi ve buğday ıslah melez bahçesinden oluşan tarla denemelerinin ekim işlemi de başlatıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Özel İdaresi Tarım Hizmetleri Müdürü Adnan Tuç ve ORAN Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Yunus Emre Şeker'in katılımıyla gerçekleştirilen programda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Örnek bir uygulama"

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Salih Ayhan; Tarımsal Ar-Ge Merkezi ile teorik bilginin üretime dönüşeceğini belirterek; "Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, teorik bilginin sahada ürüne dönüşmesini sağlayacak önemli bir adım attı. Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nin bir nevi atölyesi oluyor. Bu proje Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin tarım alanında da önemli bir adım atmasını sağladı. Biz de bu önemli çalışmaya gereken desteği veriyoruz. Ayrıca Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açılacak olan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'na sunacağımız ilk proje de bu olacak. Çünkü bu çalışmaların mali anlamda da desteklenmesi gerekiyor. Örnek ve güzel bir uygulama olmuş" dedi.

"Üretilen ürünün değere dönüşmesi için çalışmalar yapılacak"

Projenin Sivas'a ve tarımsal üretime sağlayacağı katkı hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise "Tarımsal Ar-Ge Merkezi projesi toplamda yaklaşık 250 dekar alanı kapsıyor. Söz konusu bu arazide 5 dekar alana kurulacak olan seralarda fide üretimi ve Ar-Ge çalışmaları yapılacak. 35 dekar alana ise lavanta bahçesi kurulacak ve üretilen ürünün değere dönüşmesi için çalışmalar yapılacak. 40 dekar alan üzerinde ise tarla denemeleri ve ıslah çalışmaları yürütülecek. Kalan kısımlara ise kinova, çilek, miskantos ve şeker mısır ekimi yapılacak. Ayrıca ilimiz ekolojik koşullarına uygun, yüksek verim ve kalite düzeyine sahip yeni, milli çeşitlerin çiftçilerimizin hizmetine sunulması için de gereken Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Projenin hayata geçirilmesinde her aşamada destek olan Sivas Valisi Salih Ayhan'a, bu değerli tarım arazisinin Üniversitemizin kullanımına verilmesinde önemli katkıları olan Türk Şeker A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan'a, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır'a, Milletvekillerimiz Sayın İsmet Yılmaz, Sayın Mehmet Habib Soluk, Sayın Semiha Ekinci ve diğer siyasilerimize teşekkür ederim" dedi.

"Bitki ıslahı çalışmaları yapılacak"

Projeye ilişkin bilgi veren Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy de "Temel amacımız Sivas'ta tarımsal anlamda her zaman eksikliği hissedilen Tarımsal Ar-Ge Merkezi'nin kurulmasıdır. Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın desteği ve katkılarıyla oluşturmaya başladığımız Tarımsal Ar-Ge Merkezimizde, bitki ıslahı çalışmaları yapılacak. Böylece biotik ve abiotik stres koşullarına dayanıklı, aynı zamanda ilimiz ekolojik koşullarına adapte olabilen yeni çeşitlerin ilimiz tarımına kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ilimiz ve ülkemiz için önemli olan tahıl, baklagil, endüstri bitkileri, yem bitkileri ve kışlık sebze üretimine yönelik yeni ve milli çeşitler geliştirilecektir. Aynı zamanda Tarımsal Ar-Ge Merkezimizde oluşturulacak olan modern seralarda ıslah ve topraklı, topraksız üretim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu merkezimizde çiftçilerimize yönelik olarak yeni ve modern tarım tekniklerini içeren eğitim çalışmaları periyodik olarak yapılacaktır. Ayrıca Merkezimizde kurulacak olan Toprak Analiz Laboratuvarı ve Bitki Sağlığı Kliniği ile çiftçilerimize hizmet verilecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindeki il protokolü buğday adaptasyon denemesi ve buğday melez bahçelerinin tarla denemelerini yakından inceledi. - SİVAS

Ar-Ge için ilk tohum atıldı
Ar-Ge için ilk tohum atıldı
Ar-Ge için ilk tohum atıldı
Ar-Ge için ilk tohum atıldı
Ar-Ge için ilk tohum atıldı
Ar-Ge için ilk tohum atıldı
Ar-Ge için ilk tohum atıldı

Araştırma Geliştirme, Tohum, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ar-Ge için ilk tohum atıldı - Son Dakika


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