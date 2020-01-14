Araban'da "Gezgin Okullar" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban'da 'Gezgin Okullar' projesi - Son Dakika

Araban'da "Gezgin Okullar" projesi

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenciler, Araban Kaymakamlığının hayat geçirdiği "Gezgin Okullar" projesiyle okumaya devam ediyor.

Araban'da

Gaziantep'in Araban ilçesinde

öğrenciler, Araban Kaymakamlığının hayat geçirdiği "Gezgin Okullar" projesiyle okumaya devam

ediyor.

Proje kapsamında ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, gezerek kitap okumayı sürdürüyor.

İlçe merkezi ve kırsalındaki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören

öğrenciler hafta sonlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis

edilen otobüsle Gaziantep'in tarihi yerlerini gezerken bir yandan da kitap okuyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sağladığı otobüsler aracılığıyla öğrencilerin Gaziantep'in tarihi ve kültürel yerlerini gezerek kitap okuduğunu, çocukların bu şekilde okumayı sevmelerini sağladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz bu hafta Gaziantep

Kalesi ve müzeleri gezdi. Öğrencilerin bu mekanlarda kitap

okuyarak okumayı sevmeleri sağlanıyor. Gaziantep

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın 'gizli aşk' iddiasına sert yanıt verdi
Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 16:26:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Araban'da "Gezgin Okullar" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]