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Araban'da yağışlar çiftçileri sevindirdi - Son Dakika

Araban'da yağışlar çiftçileri sevindirdi

13.02.2022 15:51
Araban'da yağışlar çiftçileri sevindirdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde son dönemde etkili olan yağışlar, çiftçiyi sevindirdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde son dönemde etkili olan yağışlar, çiftçiyi sevindirdi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, üreticilerle birlikte tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nda uzun süren yağışsız dönemden sonra geçen ay 10 gün boyunca kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışının ardından yağmurun da önemli bir miktarda düştüğünü kaydeden Altun, "Antep fıstığı ve zeytin bahçeleri ile birlikte Araban Ovası'ndaki tarım ürünleri üzerindeki kuraklık sorununun şimdilik ortadan kalktığını gözlemlemekteyiz. Araban'da 328 bin 383 dekar tarım arazisi mevcuttur. Bunun yaklaşık 115 bin dekarı başta Antepfıstığı olmak üzere, zeytin, bağ ve diğer meyvelikler oluşturmaktadır. 204 bin dekarlık alanda da makarnalık sert buğday, ekmeklik buğday, arpa, nohut, pamuk tarımı yapılmaktadır. Geri kalan yaklaşık 9 bin dekarlık alanda kavun, karpuz başta olmak üzere sebze tarımı yapılmaktadır." dedi.

Kış ve ilkbahar mevsimlerinin yağışlı geçmesinin tarımsal verimliliği çok etkilediğini vurgulayan Altun, yağışların aynı zamanda hayvancılık faaliyetlerine de etki ettiğini belirtti.

Ocak ayından bu yana etkili olan yağışların toprağı suya doyurduğunu kaydeden Altun, "10 gün boyunca Araban Ovası'nda etkili olan yoğun kar yağışının ardından sağanak yağışların da etkili olması toprağı suya doyurdu. Suya doyan ilçe kırsalındaki Antep fıstığı ve zeytin bahçesindeki ağaçlardan şu an hiçbir sıkıntı yok. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği olarak Araban Ovası'ndaki üreticilerimize bolluk diliyoruz. Antep fıstığı ve zeytin bahçelerinde hasat bolluğu yaşanmasını, hububat ekili alanlarda da tok taneli ve bereketli gelir elde edecekleri hasat dönemi bekliyoruz." diye konuştu.

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Ziraat Odası, Gaziantep, Araban, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban'da yağışlar çiftçileri sevindirdi - Son Dakika


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