Araban Kaymakamı Mutlu dünya evine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Mutlu dünya evine girdi - Son Dakika

Araban Kaymakamı Mutlu dünya evine girdi

6 saat önce

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Rize'de evlendi.

Araban Kaymakamı Mutlu dünya evine girdi, System.String[]

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Rize'de evlendi.

Mutlu ile Nesrin Sancaktutanoğlu, Rize'deki Taç Mahal Düğün Salonunda düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Törene Rize Valisi Kemal Çeber, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Mutlu ve Sancaktutanoğlu'nun aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Abdulhamit-Nesrin çiftinin nikah şahitliğini Rize Valisi Kemal Çeber ve Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu yaptı.

Vali Çeber, çiftine mutluluklarının bir ömür boyu sürmesini diledi.

Güneysu, Araban, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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