Araç-İhsangazi OSB Tüzel Kişilik Kazandı

19.01.2026 23:22
Kastamonu'da 20 bin kişilik istihdam yaratacak OSB tüzel kişilik kazandı. İmar planı kısa sürede yapılacak.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaklaşık 20 bin kişinin çalışması planlanan Araç- İhsangazi Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tüzel kişiliğe kavuştuğunu söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Dallı başkanlığında, İhsangazi-Araç OSB'nin son durumuna ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Araç ve İhsangazi ilçelerinin sınırlarında 340 hektar alanda kurulması planlanan OSB'de yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Vali Dallı, burada yaptığı konuşmada, Araç–İhsangazi OSB'nin yer seçimi, teknik etütleri ve kurum görüşlerinin titizlikle ve en hızlı şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda organize sanayi bölgesi kuruluş protokolünün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından onaylandığını ve 14 Ocak tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazandığını hatırlattı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Dallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yer son derece stratejik. Büyük bir alan. Bu alanın yanında ileride ihtiyaç duyulduğunda genişleme alanı da tespit edilmiş durumda. Daha işin başındayız. Tüzel kişiliğimiz oluştu ama bundan sonra en hızlı şekilde imar planının yapılması gerekiyor. Onun ihalesine inşallah en kısa sürede çıkarız. Daha sonra altyapısı yapılacak. Talepler alınacak, taleplerden sonra tahsisler yapılacak. Müteşebbis heyetimiz, yönetim kurulumuz oluştu. Yakında inşallah ilk toplantımızı da yaparız. Ekonomik, sosyal ve demografik açıdan ilimize çok önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. İnşallah hep birlikte bu işi neticeye ulaştırmak için gayret edeceğiz. Emeği katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise "İlimizdeki 5 OSB ve 1 İhtisas OSB'ye ek olarak Bakanlığımız tarafından Kastamonu 13 mega endüstriyel bölgelerden biri olarak ilan edildi. Batı Karadeniz'de bu faza giren tek iliz. Ağlı-Seydiler bölgemizde 724 hektar alan belirlendi. Mega endüstriyel bölgeler ülkemizin sanayi altyapısını bir devrim olarak nitelendirmekteyiz. Sayın Bakanımızın mega endüstriyel bölgeler için söylediği demir yolu ve liman bağlantısı ile ilgili sözleri Kastamonu için ayrı bir önem ifade etmektedir." dedi.

Bu adımların Kastamonu'da yerel potansiyeli harekete geçireceğini ve ekonomik rahatlık sağlayacağını belirten Ekmekci, şunları kaydetti:

"Doğaya dost ve sürdürülebilir sanayiyi, el birliğiyle paydaşlarımızla başarmayı amaçlıyoruz. OSB, sadece oradaki istihdam ya da hayat için değil, etrafında oluşturduğu ve hareket kattığı ekonomi, tedarikçiler ve küçük işletmeler için de çok elzem konular. Buradaki amaç Marmara Bölgesi'nde sıkışmış sanayiyi Anadolu'ya kaydırmak. Bu illerin arasında Kastamonu'nun olması da tarihi bir adım."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da Araç-İhsangazi OSB'de hızlı yol aldıklarını ifade ederek, "Ön tahsisler üzerinden altyapının yapılması mantıklı duruyor. Burası hızla ilerlemeli ki bundan sonraki Ahşap İhtisas OSB de bizim için önemli. Kastamonu'nun tamamının 5. teşvik bölgesinde olması için birçok girişimde bulunduk. Muhtemelen girişimlerimiz etkili oldu ve Kastamonu şu anda ciddi bir yatırım alanı olarak tespit edildi. Bakanlığın kriterleri arasında İnebolu Limanı'nı Ankara'ya bağlayacak yol çalışmaları da etkili oldu. Eğer biz gerekli ürünleri üretmeye başlarsak, demir yolu kendiliğinden ilimize gelir. Bundan sonra Kastamonu'ya ciddi görevler düşüyor." diye konuştu.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nida Sinsi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve MHP İl Başkanı Emre Şahin katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhsangazi, Kastamonu, Politika, Ekonomi, Güncel, OSB, Son Dakika

