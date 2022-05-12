Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı - Son Dakika
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Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

12.05.2022 12:27

Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan...

Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Çok sayıda vatandaşı aynı yöntemle dolandıran 11 kişilik şebekenin 8 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 11 kişilik bir suç şebekesi tespit etti. Bazı kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan şebeke üyelerinin, vatandaşlardan para aldığı tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait soruşturmalar kapsamında, farklı araç kiralama firmalarına ait "Phishing" internet siteleri oluşturulduğu ve sitelerinin farklı yazılımlarla en çok kullanılan arama motorunda üst sıralarda konumlandırıldığı tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, tuzağa düşürülen vatandaşların sitelerde verilen irtibat numaralarından görüştükleri şahıslar tarafından üçüncü kişilerin hesaplarına 900 bin lira araç kiralama bedeli yatırarak mağdur edildiklerini saptadı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul'da 8 ayrı ilçede birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan şebeke üyesi 11 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. 8 zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, evlerinde bulunamayan firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı
Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı
Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı - Son Dakika


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