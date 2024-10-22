Araç muayene istasyonları özelleştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Otomobil

Araç muayene istasyonları özelleştiriliyor

Geniş Video İzle

Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi süreci başladı. Bu uygulama ile istasyonların daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bununla ilgili sürecin başladığını duyurdu.

22.10.2024 11:48  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi amacıyla ihale sürecini başlattı. İhalede, iki ayrı bölge için araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri yer alacak.

İŞTE İHALE ŞARTLARI VE DETAYLAR

ÖİB'nin resmi duyurusuna göre, 1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonları, ilgili kanunlar çerçevesinde imtiyaz hakkı verilerek özelleştirilecek. Süreç, 20 yıl boyunca devam edecek.

Her bölge için ihale şartnamesinin bedeli 750 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli 15 milyon dolar olarak açıklandı. İhalelere katılmak için son teklif verme tarihi ise 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.

İHALE PAZARLIK USULU İLE YAPILACAK

İhaleler, kapalı zarfta teklif toplayarak ve görüşmeler gerçekleştirerek pazarlık usulü ile yapılacak. Ayrıca, açık artırma yöntemi ile sonuçlandırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARINDAKİ DETAYA DİKKAT!

Teklif veren isteklilerin en az 5 yıl süreyle araç muayene sektöründe işletici veya alt işletici olarak çalışmış olmaları ve son 5 yıl içinde toplam 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirdiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç muayene istasyonları özelleştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer El:
    iyi opüyorlar dı daha iyi öperler zaten özeldi vatandaş biliyordu ki zaten daha pekcok seyi bildiği gibi 22 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    Randevu alabilmek için 2520 TL ödettiler karayollarına borcunuz var diyerekten araştırdım borç morç hikaye kefn paranız olsun 18 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    ahaaaaaa kol gibiye hazırlıklı olalım 18 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: Araç muayene istasyonları özelleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.