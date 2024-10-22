Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi amacıyla ihale sürecini başlattı. İhalede, iki ayrı bölge için araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri yer alacak.
ÖİB'nin resmi duyurusuna göre, 1. Bölge ve 2. Bölge araç muayene istasyonları, ilgili kanunlar çerçevesinde imtiyaz hakkı verilerek özelleştirilecek. Süreç, 20 yıl boyunca devam edecek.
Her bölge için ihale şartnamesinin bedeli 750 bin lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli 15 milyon dolar olarak açıklandı. İhalelere katılmak için son teklif verme tarihi ise 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.
İhaleler, kapalı zarfta teklif toplayarak ve görüşmeler gerçekleştirerek pazarlık usulü ile yapılacak. Ayrıca, açık artırma yöntemi ile sonuçlandırılacak.
Teklif veren isteklilerin en az 5 yıl süreyle araç muayene sektöründe işletici veya alt işletici olarak çalışmış olmaları ve son 5 yıl içinde toplam 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirdiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.
Son Dakika › Otomobil › Araç muayene istasyonları özelleştiriliyor - Son Dakika
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