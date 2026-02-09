Araç Muayene İstasyonunda Darp: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Araç Muayene İstasyonunda Darp: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

09.02.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanlığı, polis memuru Melih Keskin'in darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, otomobilini götürdüğü araç muayene istasyonunda çalışanlar tarafından darp edilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'e ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir" denildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat'ta aracını götürdüğü muayene istasyonu TÜVTÜRK'te, çalışanlarla yaşadığı kavganın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat 2026 tarihinde yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin'in 6 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir."

Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir. Yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadise ile ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesini önemle rica ediyoruz.

"Sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin, sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz."

Kaynak: ANKA

ulaştırma bakanlığı, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç Muayene İstasyonunda Darp: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:52:52. #7.11#
SON DAKİKA: Araç Muayene İstasyonunda Darp: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.