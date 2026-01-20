Kastamonu'nun Araç ilçesinde alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yaşar K. (70) yönetimindeki 34 YS 2513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Akgeçit köyü mevkisinde alt geçide düştü.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Araç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Araç'ta Alt Geçide Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?