Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucunda savrulan motosikletten düşen sürücü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarpması sonucunda savrulan motosikletten düşen sürücü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, 24 Mayıs tarihinde İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Süleyman Altuntaş (47) idaresindeki 34 VP 4928 plakalı motosiklete plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpma sonucunda savrulan motosikletten düşen Süleyman Altuntaş motosikletten düşerek ağır yaralandı. Şahsa çarpan araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bu sırada bölgede yaşanan bir kavgayı ayıran polis ekipleri, kazayı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Süleyman Altuntaş Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından ismi öğrenilemeyen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Altuntaş'a çarpan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Altuntaş tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Altuntaş'ın cenazesinin tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 06:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi