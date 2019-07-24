Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
13 dakika önce
Malatya'nın Darende ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:15 Kaynak: AA
'nın Darende
ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Heyiketeği Mahallesi'nde yaşayan Tayfur Tunç, park halindeki otomobilinin motor kısmına yılanın girdiğini görünce durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine aracın bulunduğu yere gelen ekipler, aracın motor kısmındaki yılanı 1 saatlik çalışma sonucu çıkararak doğaya bıraktı. Araç
sahibi Tunç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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