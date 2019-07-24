Son Dakika Haberleri: Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
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Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

13 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Heyiketeği Mahallesi'nde yaşayan Tayfur Tunç, park halindeki otomobilinin motor kısmına yılanın girdiğini görünce durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine aracın bulunduğu yere gelen ekipler, aracın motor kısmındaki yılanı 1 saatlik çalışma sonucu çıkararak doğaya bıraktı.
Araç sahibi Tunç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Darende, Malatya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:15 Kaynak: AA
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