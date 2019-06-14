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Aracında saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

3 saat önce

Eskişehir'de aracında saldırıya uğrayarak ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aracında saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti, System.String[]
Eskişehir'de aracında saldırıya uğrayarak ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi Serpil Sokak'ta 35 AL 6029 plakalı otomobili ile seyir halindeyken silahla ateş edilerek ağır yaralanan Murat İlkay Özcan (26), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydaki 5 şüpheliden 4'ü yakalandı

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri faillerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Silahlı saldırının şüphelisi 5 şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alan polis ekipleri, diğer 1 şüphelinin yakalanması için de kent genelindeki arama çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
İlkay Özcan, Büyükdere, Eskişehir, Güncel
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