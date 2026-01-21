Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu\'da acı ölüm

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, aracının yandığını gören bir kişi, yaşadığı şokun ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

MİNİBÜS ALEVLERE TESLİM OLDU

Olay, sabah saatlerinde İhsangazi ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Mustafa Küçükzengin'e ait ticari minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, çevrede paniğe neden oldu.

OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Aracının yandığını gören Küçükzengin, olay yerinde aniden fenalaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçükzengin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Mustafa Küçükzengin'in, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçükzengin kurtarılamadı.

Minibüste çıkan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.