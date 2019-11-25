Son Dakika Haberleri: Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere "şehir dışındayım" dedi
Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere 'şehir dışındayım' dedi - Son Dakika

Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere "şehir dışındayım" dedi

6 saat önce

Karabük'te yoldan çıkan panelvan bir minibüs 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Aracıyla şarampole yuvarlandı, arayan polislere

Karabük'te yoldan çıkan panelvan bir minibüs 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüye telefonla ulaşan polis ekipleri, şahsın verdiği "Şehir dışındayım" cevabı ile şaşkına döndü.


Kaza, Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu tahmin edilen Ali T. idaresindeki 78 AC 699 plakalı panelvan minibüsü yoldan çıktı. Kaldırıma çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten takla atarak şarampole devrilen araç ağaçlara çarparak durdu. Bu sıra aracın şarampole yuvarlandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ile 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler araçta ve çevrede kimseye ulaşamadı. Uzun sürede bölgede arama yapan ekipler, kimseye bulamayınca aracın sürücüsüne telefonla ulaştı. Ali T. kendisini arayan polislere " Gerede'deyim. Kazadan haberim yok" diyerek telefonu kapattı.


Bu sırada kaza yerine Ali T.'nin yakınları ile arkadaşları geldi. Arkadaşlarından Erdal Telli, Ali T.'nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Gerede'de olduğunu söylediğini belirtti. Polis ekipleri ise Ali T.'nin alkollü olduğundan kaza yaptıktan sonra kaçtığı ihtimali üzerinde durarak, Erdal Telli'yi ifadesi alınmak üzere karakola getirdi.


Polis ekiplerinin inceleme ve çalışmaları sonrası araç vinç yardımıyla şarampolden çıkarak otopark çekilirken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Karabük, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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