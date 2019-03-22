Son Dakika Haberleri: Araçlardan Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Çıktı

Araçlardan Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Çıktı

37 dakika önce

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında 3 araçta ruhsatsız silah ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçlardan Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında 3 araçta ruhsatsız silah ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa- Ankara karayolunun gidiş ve dönüş şeritlerinde uygulama hız kesmeden devam ediyor. Şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda şüphelenilen araçlar durdurularak didik didik aranıyor. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Silahla yakalanan sürücülere cezai işlem uygulandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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