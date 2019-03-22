Araçlardan Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Çıktı
37 dakika önce
BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında 3 araçta ruhsatsız silah ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.
BURSA (İHA) – Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında 3 araçta ruhsatsız silah ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Bursa- Ankara
karayolunun gidiş ve dönüş şeritlerinde uygulama hız kesmeden devam ediyor. Şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda şüphelenilen araçlar durdurularak didik didik aranıyor. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Silahla yakalanan sürücülere cezai işlem uygulandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:21 Kaynak: İHA
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