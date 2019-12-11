Son Dakika Haberleri: Araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçtan şüphelenen polis, yapılan aramalarda 157,55 gram eroin ve paketlemek için kullanılmak üzere çok sayıda ambalaj ele geçirdi.

Araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçtan şüphelenen polis, yapılan aramalarda 157,55 gram eroin ve paketlemek için kullanılmak üzere çok sayıda ambalaj ele geçirdi.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi TOKİ Konutları çevresinde park halindeki bir aracın durumunu şüpheli buldu. 34 plakalı araçta arama yapan polis, araç içinde İ.D. ve S.T. isimli iki şahsı tespit etti.


Araçta yapılan incelemelerde 157,55 gram eroinle satış için konulmak üzere 41 adet kilitli poşetler ele geçirildi. Aramalara şahısların evlerinde de devam eden ekipler, yine paketlemede kullanılmak üzere kilitli poşetler ve ganyan kuponu kağıtlarına el koydu.


Her iki şahıs da gözaltına alınırken haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. S.T. serbest bırakılırken İ.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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