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Aragon'da kazanan Marquez

1 saat önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Aragon Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Aragon Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

"Pole" pozisyonundan başladığı yarışı 41.57.221'lik zamanıyla rakiplerinin önünde bitiren Marquez, sezonun 8'inci, kariyerinin 52'nci MotoGP birinciliğini elde etti.

Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, Marquez'in 4.8 saniye gerisinde ikinci, Pramac ekibinin Avustralyalı sürücüsü Jack Miller ise liderin 5.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 15. yarışı Tayland Grand Prix'si, 6 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1- Marc Marquez (İspanya): 300 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 202

3- Alex Rins (İspanya): 156

4- Danilo Petrucci (İtalya): 155

5- Maverick Vinales (İspanya): 147

İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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