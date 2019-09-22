Aragon'da kazanan Marquez

Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso , Marquez'in 4.8 saniye gerisinde ikinci, Pramac ekibinin Avustralyalı sürücüsü Jack Miller ise liderin 5.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

"Pole" pozisyonundan başladığı yarışı 41.57.221'lik zamanıyla rakiplerinin önünde bitiren Marquez, sezonun 8'inci, kariyerinin 52'nci MotoGP birinciliğini elde etti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya 'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

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