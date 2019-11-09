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Arakanlı Müslümanlar için yola çıkacak

6 saat önce

Myanmar'daki zor şartlardan kaçıp komşu ülke Bangladeş'e sığınan ve oradaki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar unutulmadı.

Arakanlı Müslümanlar için yola çıkacak, System.String[]

Myanmar'daki zor şartlardan kaçıp komşu ülke Bangladeş'e sığınan ve oradaki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar unutulmadı. Paylaş İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerden topladığı yardımları Bangladeş'teki Arakan kamplarına ulaştıracak.


Paylaş İnsani Yardım Derneği, Arakan kamplarında su kuyuları, mescitler ve medreseler açacak. Ayrıca; gıda kolileri, mutfak malzemeleri, battaniyeler, Kur'an-ı Kerim'ler ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştirecek olan dernek, daha önce de 100 haneli bir köy inşa ederken, yüzlerce su kuyusu, mescit ve medreseler açmıştı.


Dernekten yapılan açıklamada, "Arakanlı kardeşlerimizin sorunları devam ediyor. Kamplarda çok sayıda çocuk kötü koşullardan dolayı yaşamını yitirdi. Onların durumunu unutmamamız lazım. Güncel gündemler nedeniyle sanki sıkıntılı bölgelerde durum düzelmiş gibi bir algıya düşmemeliyiz. 25 Kasım'da ekibimiz 8'inci kez Arakan kamplarına yardım götürmek üzere yola çıkacaklar. Paylaş İnsani Yardım Derneği olarak hayırsever halkımızın desteğini bekliyoruz" denildi.


Rohingya (Arakan) Müslümanları Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'dünyanın en fazla zulüm gören insanları' olarak tanımlanıyor. - İSTANBUL

Bangladeş, Myanmar, Arakan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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