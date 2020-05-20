Aralarında husumet bulunan komşusunu tüfekle öldürdü - Son Dakika

GİRESUN (İHA) – Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kovanlık beldesinde aralarında husumet bulunan S.P (18) ve M.C (31) akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. S.P bu sırada yanında bulunan tüfekle M.C.'ye ateş etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarılamayan M.C. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yakaladığı S.P'nin sorgusunun devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN