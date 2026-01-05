Aralık Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı - Son Dakika
Ekonomi

Aralık Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

05.01.2026 12:41
Çekirdek enflasyon aralıkta %0,63 ile son 52 ayın en düşüğü, yıllık %31,08'e geriledi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE (Çekirdek-C) aylık enflasyonu aralık ayında yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yıllık çekirdek enflasyon ise aralık ayında yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE (Çekirdek-C) aylık enflasyonu aralık ayında yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yıllık çekirdek enflasyon ise aralık ayında yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Gıda fiyatlarında aylık enflasyon aralık ayında yüzde 1,99, yıllık enflasyon yüzde 28,31 olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler grubunda aylık enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 ile son 56 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Kira fiyatlarında aylık enflasyon aralık ayında yüzde 1,65 ile son 48 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,61 ile son 34 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

2025'TE İHRACATTA NET 11,7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Ekonominin son 21 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, "Bu büyüme istihdam piyasası ve dış ticarette gözlenen olumlu gelişmelerle desteklenmektedir. Nitekim ihracatımız 2025 yılında yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolar gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir. Böylece ihracatta net 11,7 milyar dolarlık artış gerçekleşmiştir. Mal ticaretinde izlenen rekor düzeylere hizmet ihracatımız da eşlik etmektedir. Nitekim mal ve hizmet ihracatımızın yıl sonunda 396,5 milyar dolar ile yılbaşında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin oldukça üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İşsizlik oranı ise kasım ayında yüzde 8,6 gerçekleşmiş ve böylece son 31 aydır tek haneli seviyesini koruyarak yüzde 10'un altında seyretmeye devam etmiştir. Cari işlemler hesabında sağlamakta olduğumuz kalıcı iyileşmeler ekonomimizin dayanaklılığını artırmakta ve kalıcı fiyat istikrarını desteklemektedir. 2026 yılında da ekonomi programımızdaki öncelikler kapsamında fiyat istikrarını tesis etmek amacıyla gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdürecek, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

