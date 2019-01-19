Son Dakika Haberleri: Aranan Hükümlü Yakalandı

Aranan Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 10 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (32), kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 10 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (32), kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen R.E., tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen R.E.'nin yakalanması için bulunduğu eve perşembe günü operasyon yaptı. Baskına, narkotik köpeği 'Aşil' de katıldı. 'Aşil'in askıdaki monta tepki vermesi üzerine giysi kontrol edildi. Montun cebinde 22,56 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan R.E.'yle ilgili yapılan araştırmada, zanlının uyuşturucu madde ticareti ve iftira gibi 3 ayrı suçtan arandığı, hakkında 10 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E., tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:28 Kaynak: DHA

Narkotik, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa
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