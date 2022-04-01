Aranan suçlu sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı - Son Dakika
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Aranan suçlu sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı

01.04.2022 15:44
Aranan suçlu sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı

Afyonkarahisar'da organ ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs başkasına ait sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı.

Afyonkarahisar'da organ ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs başkasına ait sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 'organ ticareti yapmak, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak' gibi çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D.'nin (36) yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde şahsın başkasına ait kimlik kullanarak sürekli olarak adres değiştirdiği, son olarak Afyonkarahisar il merkezinde özel bir poliklinikte tedavi olduğunu tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler M.E.D.'yi merkeze bağlı Sülün beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Organ Ticareti, Dolandırıcılık, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan suçlu sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı - Son Dakika


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