Arap aktivistler, Bahreyn'deki normalleşme karşıtı gösterilere destek verdi - Son Dakika

Arap aktivistler, Bahreyn'deki normalleşme karşıtı gösterilere destek verdi

19.10.2020 17:25
Arap aktivistler, Bahreyn'deki normalleşme karşıtı gösterilere destek verdi, System.String[]

Çok sayıda Arap aktivist sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla, İsrail heyetinin ülkeye ilk ziyaretini ve yapılan anlaşmaları protesto eden Bahreyn halkına destek verdi.

Çok sayıda Arap aktivist sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla, İsrail heyetinin ülkeye ilk ziyaretini ve yapılan anlaşmaları protesto eden Bahreyn halkına destek verdi.

Söz konusu paylaşımlarda İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye karşı düzenlenen gösterilere ait fotoğraf ve görüntülere yer verildi.

"Bahreynliler normalleşmeye karşı" etiketiyle Twitter üzerinden başlatılan kampanya ise büyük ilgi gördü.

Vail Zakkut isimli bir kullanıcı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bahreyn'deki bu kardeşlerimiz bizim yaşayan gücümüzdür. Halkımız bu kardeşlerimizin sergilediği duruşu unutmayacak." ifadesini kullandı.

Katarlı gazeteci Cabir el-Harami ise açıklamasında, Bahreyn yönetiminin, İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için tören düzenlerken halkın sokağa çıkıp "alınan kararın kendilerini temsil etmediğini" haykırdığını belirtti.

Fatıma el-Vahş de "Bahreyn devrimi, kantonların tahtlarında oturan tüm kuklaları yerinden edecek." yorumunda bulundu. Vahş, Arapların, düşmanlarına, düşlerince bile göremeyecekleri bir hediye verdiğini kaydetti.

Katarlı aktivist Türki Şelhub ise hesabında, biri 1940'larda basılmış gazetelere diğeri ise dünkü gösterilere ait olmak üzere 2 fotoğraf paylaştı.

Şelhub, fotoğraflarla ilgili olarak "Bahreyn'de 1947'de Filistin'e destek için düzenlenen gösteriler ve 2020'de İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler. Normalleşme ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlı akademisyen Nadir el-Fircani de Bahreyn'de normalleşme karşıtı gösteriler yapılırken hükümetin yüzeysel destek peşinde koştuğunu dile getirdi.

Bir diğer aktivist Muhammed Said Neşvan "Bir ülkenin değeri yöneticileriyle değil halkıyla ölçülür. Halklar verdikleri sözleri unutmadı. Bahreyn'de 1948'de Filistin'e destek için yapılan gösterilerin fotoğrafları ve 2020'de onların torunlarının gösterileri. Torunlar dedelerinin izinden gidiyor." ifadesini kullandı.

Dina Muntasır ise Twitter hesabından, "Akan kana ve kutsal mekanlara yönelik ihlallere hürmeten normalleşme gizliden gizliye yürütülüyordu. Bir gün normalleşmenin aleni olacağı hiç alkıma gelmezdi. İhanetin hiç bir gerekçesi olamaz." dedi.

Ülkenin en büyük muhalif hareketi Vifak Ulusal Derneği dün, Twitter hesabından, başkent Manama'da düzenlenen protestoya ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşmıştı.

İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, dün imzalanan mutabakatla resmi olarak başlamıştı.

Bahreyn, Twitter, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap aktivistler, Bahreyn'deki normalleşme karşıtı gösterilere destek verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi Yevmiyelerini alamayan inşaat işçisi, intihara kalkıştı Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor
Fransız eski futbolcu Evra, tarafından aldatıldığını öğrenen talihsiz eşin dünyası başına yıkıldı Fransız eski futbolcu Evra, tarafından aldatıldığını öğrenen talihsiz eşin dünyası başına yıkıldı         
16:57
ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin         
16:06
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı         
15:14
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş         
13:05
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 17:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap aktivistler, Bahreyn'deki normalleşme karşıtı gösterilere destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei