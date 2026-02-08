Arap Birliği ve Ülkelerden Sudan'a Kınama - Son Dakika
Güncel

Arap Birliği ve Ülkelerden Sudan'a Kınama

08.02.2026 22:02
Arap Birliği, Kuveyt ve Ürdün, Sudan'daki HDK'nin insani yardım konvoyuna saldırısını kınadı.

Arap Birliği, Kuveyt ve Ürdün, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetlerinin, sivil tesisler ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına (WFP) ait insani yardım konvoyuna yönelik saldırılarını kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, HDK'nin, insani yardım konvoyu ile sivil tesislere saldırılarına tepki göstererek, bunun sivillere saldırılmasını yasaklayan uluslararası insancıl hukuka göre savaş suçu olduğunu belirtti.

Saldırıların sorumlularının yargılanması gerektiğini ifade eden Ebu Gayt, sivillere ve insani yardım alanında çalışanlara koruma sağlanması gerektiğini aktardı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, HDK'nin, sivil yerleşim yerlerini ve insani yardım konvoyunu hedef alması kınandı.

Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu dile getirilen açıklamada, bunların açıkça insan haklarına yönelik uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise hastane ile WFP konvoyuna yönelik saldırılar şiddetle kınanarak, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

Ürdün'ün, Sudan halkı ve hükümetinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, Amman'ın Sudan'daki krizin çözümü için sarf edilen her türlü çabaya destek verdiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Yemen ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de bugün yaptıkları açıklamalarda, HDK'nin saldırılarını kınamıştı.

HDK'nin saldırıları

Sudan hükümeti, dün HDK'nin, ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde WFP'ye ait insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kamyonların sivillere gıda yardımı ulaştırmak üzere yolda olduğu belirtilen açıklamada, saldırı sonucu can kayıplarının yaşandığı ve yardım malzemelerinin imha edildiği kaydedilmişti.

Sudan Doktorlar Ağı ise 5 Şubat'ta Güney Kurdufan eyaletinin güneyindeki El-Kuvek Askeri Hastanesinin, HDK tarafından hedef alınması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, Ürdün, Sudan, Son Dakika

SON DAKİKA: Arap Birliği ve Ülkelerden Sudan'a Kınama
