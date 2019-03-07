Son Dakika Haberleri: Arap Emrah'ın Adamlarına Yapılan Operasyonda Polis Kamerasına Yansıyan Görüntüler

Arap Emrah'ın Adamlarına Yapılan Operasyonda Polis Kamerasına Yansıyan Görüntüler

48 dakika önce

Çağtay KENARLI- İstanbul DHA 'Arap Emrah' olarak tanınan Emrah Sever'in yakalanmasının ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, adamlarına yönelik bu sabah düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.

Arap Emrah'ın Adamlarına Yapılan Operasyonda Polis Kamerasına Yansıyan Görüntüler, System.String[]
Çağtay KENARLI- İstanbul DHA 

'Arap Emrah' olarak tanınan Emrah Sever'in yakalanmasının ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, adamlarına yönelik bu sabah düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüleri basınla paylaşıldı. 

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü çatışma çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı. Her iki grup arasında daha önce yaşanan cinayet olayının davasında taraflar adliye önünde karşı karşıya gelmişti. Çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir araştırma başlatmıştı. Polis, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı çete ile Volkan Reçber elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşmıştı.

Polis, iki şebekeye yönelik yaptığı operasyonlar sürüyor. Emrah Sever'in yakalanmasının ardından polis, bu sabah yeni bir operasyon düzenledi.  Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işlerlerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, 4 yedek şarjör

1 kaleşnikov görünümlü havalı tüfek, 207 fişek, 86 adet senet, 18 adet çek ele geçirildi. 

Görüntü Dökümü:

----------

-Polis kamerası

-özel harekat polisleri

-İçeride yapılan aramalar

-Ele geçirilen silahlar

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Emrah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi! Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:48:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Emrah'ın Adamlarına Yapılan Operasyonda Polis Kamerasına Yansıyan Görüntüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]