Son Dakika Haberleri: Arap Kadınlardan "Çikolata Satışıyla" Yemen'e Yardım Kampanyası

Arap Kadınlardan "Çikolata Satışıyla" Yemen'e Yardım Kampanyası

23 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Arap kadın diplomatlar, dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını Yemen'e destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.

Arap Kadınlardan
BİRLEŞMİŞ Arap kadın diplomatlar, dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını Yemen'e destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.

BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Arap coğrafyasından ülkelerle Türkiye, İsviçre, Belçika ve Hollanda'nın da destek verdiği yardım kampanyası etkinliğinde, ülkelere özgü çikolata ve tatlılar satıldı.

Satıştan elde edilen gelir dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını Yemen'e destek için kullanılacak.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Hollanda, Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Ferdi Kadıoğlu: Takımın Aldığı Sonuçlardan Dolayı Oynayamıyorum Dicle Nehri'ndeki Facia Anı Kamerada! 93 Kişi Böyle Can Verdi! AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 02:43:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Kadınlardan "Çikolata Satışıyla" Yemen'e Yardım Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]