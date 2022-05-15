Arap liderlerden BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik mesajları - Son Dakika
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Arap liderlerden BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik mesajları

15.05.2022 02:30
Arap liderlerden BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik mesajları

Arap ülkelerinin liderleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik etti.

Arap ülkelerinin liderleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik etti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Umman Sultanı Heysen bin Tarık'ın yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Fas Kralı 6. Muhammed de BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'ı tebrik etti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, aynı zamanda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild eş-Şeyh el-Gazvani ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'den de tebrik mesajı aldı.

Somali ve Komor Adaları'nın liderleri ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed de Al Nahyan'a tebrik mesajı gönderdi.

Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Mısır'daki Ezher Kurumu da Al Nahyan'ı tebrik etti.

Öte yandan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, önceki gün 74 yaşında vefat eden ağabeyi Halife bin Zayid Al Nahyan için başkent Abu Dabi'de taziyeleri kabul etti.

WAM'daki habere göre Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan, Al Nahyan'a taziyelerini iletti.

BAE'nin hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yeni Devlet Başkanı olarak seçildiği açıklanmıştı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap liderlerden BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'a tebrik mesajları - Son Dakika


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