Aras Kargo'dan AFAD'a Destek
Ekonomi

Aras Kargo'dan AFAD'a Destek

10.02.2026 11:57
Aras Kargo Spor Kulübü, depremin 3. yılı etkinliğinde İzmir AFAD çalışanlarını ağırladı.

Aras Kargo Spor Kulübü, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla İzmir AFAD çalışanlarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sporun birleştirici gücüne inanan Aras Kargo Spor Kulübü, sahadaki mücadelesini toplumsal dayanışmayla güçlendirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar farklı alanlarda toplumsal farkındalığa dikkati çeken çalışmalar gerçekleştiren Aras Kargo Spor Kulübü, İzmir'de Eczacıbaşı Dynavit ile oynanan karşılaşmada İzmir AFAD çalışanlarını ağırladı.

Zorlu afet dönemlerinde özveri ve fedakarlıkla görev yapan çalışanlar, karşılaşmayı tribünden takip ederek voleybol heyecanına ortak oldu.

Karşılaşma öncesinde Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras, bu zorlu süreçlerde gösterdikleri emek ve özveri için AFAD temsilcilerine teşekkür ederek, günün anısına AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci'ye teşekkür plaketi takdim etti.

"Sporun birleştirici gücüyle birbirimize destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı, Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Kaymak Burkutoğlu, kulüp olarak sahaya çıktıkları her maçta yalnızca sportif bir mücadele vermediklerini ayın zamanda toplumsal sorumluluğu, ortak hafızayı ve bir beraberlik hissiyatını yaşatmayı önemsediklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremler???????de ortaya çıkan dayanışma ruhunun bugün de canlı tutulmasının çok kıymetli olduğuna inandıklarını vurgulayan Burkutoğlu, "İzmir AFAD çalışanlarını bu anlamlı günde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz çünkü inanıyoruz ki spor, iyileştirici ve birleştirici gücüyle gerçek anlamını buluyor. Aras Kargo Spor Kulübü olarak, bu dayanışma kültürünü sahalardan hayata taşımayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci de depremin üçüncü yılında hatırlanmanın ve voleybolun coşkusuna dahil olmanın kendileri için moral kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

