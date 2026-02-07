Aras Kargo, Eczacıbaşı'nı 3-2 ile Geçti - Son Dakika
Aras Kargo, Eczacıbaşı'nı 3-2 ile Geçti

07.02.2026 18:33
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Sema Kayıkçı, Gani Arslan

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Perez, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Boden, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Smrek, Elif Şahin, Maglio, Ebrar Karakurt)

Setler: 25-23, 18-25, 23-25, 29-27, 15-10

Süre: 142 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aras Kargo, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA

