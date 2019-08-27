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Araştırma: çocuklar robotlarla duygusal bağ kuruyor

37 dakika önce

Yapay zekanın kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla küçük yaştaki çocukların insanlarla robotlar arasında farkı anlamalarının zorlaştığı, bu nedenle çocukların robotlarla duygusal bağ kurmaya yatkın oldukları belirtildi.

Araştırma: çocuklar robotlarla duygusal bağ kuruyor, System.String[]
Yapay zekanın kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla küçük yaştaki çocukların insanlarla robotlar arasında farkı anlamalarının zorlaştığı, bu nedenle çocukların robotlarla duygusal bağ kurmaya yatkın oldukları belirtildi.

Araştırmacılar, yeni neslin robotların rolleriyle insan davranışlarını karıştırmamaları için okul öncesi yaşlardan itibaren çocuklara eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyor. Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan araştırmada, 2010 yılından sonra doğan 'Alfa kuşağı' çocukların, diğer kuşakların aksine robotlarla etkileşim içinde büyüyen ilk nesil olduğu belirtildi. Araştırma aynı zamanda alfa kuşağı çocukların, eğitim-teknoloji endüstrisinin geliştirdiği interaktif eğitim öğretim teknolojilerinden büyük ölçüde yararlandığını ancak bunun onlar için kafa karıştırıcı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca araştırmaya göre, birçok çocuk robotların insanlardan daha akıllı olduğunu düşünüyor.

'AİLELER YAPAY ZEKALI CİHAZLARA DİKKAT ETMELİ'

Gelişim psikolojisi alanında 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre de 9-15 yaş aralığındaki birçok çocuğun robotlara duygusal olarak bağlandığı, insana benzer bir robot ile 15 dakika gibi kısa bir süre zaman harcayan çocukların, üzgün veya yalnız hissettiklerinde robotları teselli edebileceklerini ve onların arkadaşı olabileceklerini düşündüklerini gösterdi.

Araştırmalar, çocukların kendileri ve teknoloji arasında bir sınır çizmesi ve kendi becerileri ile ilgili güven kazanmaları gerektiğini gösteriyor. ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) den araştırmacılar dört yaşındaki çocuklara robotları programlamalarını öğretirken çocukların sürpriz bir şekilde başarılı olduklarını gördüler. 2018 yılından bir araştırmada da 4-10 yaş aralığındaki çocukların robotları kapasitelerini olduğundan fazla gördüklerini ortaya koydu.

Araştırmacılar, ebeveynlere çocuklarına yapay zekalı cihazları kullandırırken bu cihazların tasarlanabileceğini, programlanabileceğini ve yapılandırılabileceğini tavsiye etmeleri ve çocukların bu cihazları kontrol edebileceğini anlamalarına yardımcı olmaları gerektiğini tavsiye ediyor.


Wall Street Jurnal Gazetesi, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:07 Kaynak: DHA
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