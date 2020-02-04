Araştırma: Lezbiyen kadınlar gey erkeklere göre daha çok kabul görüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Lezbiyen kadınlar gey erkeklere göre daha çok kabul görüyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Lezbiyen kadınlar gey erkeklere göre daha çok kabul görüyor

6 saat önce

Heteroseksüel olmayan kadın ve erkek bireylere yönelik tutumları inceleyen araştırmacılar, 23 ülkede gey erkeklerin lezbiyen kadınlara göre daha az "kabul gördüğünü" ileri sürdü.

Araştırma: Lezbiyen kadınlar gey erkeklere göre daha çok kabul görüyor, System.String[]

Heteroseksüel olmayan kadın ve erkek bireylere yönelik tutumları inceleyen araştırmacılar, 23 ülkede gey erkeklerin lezbiyen kadınlara göre daha az "kabul gördüğünü" ileri sürdü.


New York Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi (Social Psychology and Personality Science) dergisinde yayımlanan araştırmasında, "Test ettiğimiz her ülkede lezbiyenlere göre geylerden daha az hoşlanıldığını tespit ettik" ifadelerine yer verildi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:08 
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