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Araştırma: Lezbiyen kadınlar gey erkeklere göre daha çok kabul görüyor
6 saat önce
Heteroseksüel olmayan kadın ve erkek bireylere yönelik tutumları inceleyen araştırmacılar, 23 ülkede gey erkeklerin lezbiyen kadınlara göre daha az "kabul gördüğünü" ileri sürdü.
Heteroseksüel olmayan kadın ve erkek bireylere yönelik tutumları inceleyen araştırmacılar, 23 ülkede gey erkeklerin lezbiyen kadınlara göre daha az "kabul gördüğünü" ileri sürdü.
New York Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimi (Social Psychology and Personality Science) dergisinde yayımlanan araştırmasında, "Test ettiğimiz her ülkede lezbiyenlere göre geylerden daha az hoşlanıldığını tespit ettik" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:08
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