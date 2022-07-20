Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen amca- yeğen toprağa verildi - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen amca- yeğen toprağa verildi

20.07.2022 19:05
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen amca- yeğen toprağa verildi

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şükrettin Y. (57) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Bahri Satık (58) ile yeğeni İsmail Satık (17), toprağa verildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şükrettin Y. (57) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Bahri Satık (58) ile yeğeni İsmail Satık (17), toprağa verildi. Olayda yaralanan Osman Satık ve Berat Satık'ın (17) tedavisi ise devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Ebeköy'de meydana geldi. İddiaya göre Şükrettin Y., arazilerinden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan Bahri ve Osman Satık kardeşler ve çocuklarıyla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ruhsatsız tüfeğini alan Şükrettin Y., rast gele ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Bahri Satık, İsmail Satık, Osman Satık ve Berat Satık, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bahri Satık ile yeğeni İsmail Satık yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Osman ve Berat Satık ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, Şükrettin Y.'yi suç aleti tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan Bahri Satık ve yeğeni İsmail Satık'ın cenazeleri bugün Ebeköy'de ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze törenine, Bahri ve İsmail Satık'ın ailesinin yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Yenişehir ilçe Başkanı Arif Eren ile çok sayıda vatandaş katıldı.SORGULAMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, gözaltına alınan Şükrettin Y.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu devam ediyor. Şüphelinin, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Yenişehir, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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