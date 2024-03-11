ArbitrumDAO, Tornado Cash Geliştiricilerine Destek Planını İptal Etti - Son Dakika
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Kripto

ArbitrumDAO, Tornado Cash Geliştiricilerine Destek Planını İptal Etti

ArbitrumDAO, Tornado Cash Geliştiricilerine Destek Planını İptal Etti

ArbitrumDAO, Tornado Cash'in geliştiricileri Roman Storm ve Alexey Pertsev'e yönelik milyon dolarlık destek önerisini hukuki endişeler nedeniyle geri çekti. 1.28 milyon dolarlık bağış, token sahiplerinin potansiyel yasal sorunlara ilişkin endişeleri nedeniyle iptal edildi.

11.03.2024 10:39  Güncelleme: 10:46
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Kripto dünyasında, yenilik ve düzenleme arasındaki hassas denge, ArbitrumDAO'nun Tornado Cash geliştiricilerine yönelik milyon dolarlık bağış teklifinin iptaliyle bir kez daha ön plana çıktı. ArbitrumDAO, topluluğu tarafından eleştirilen bir desteği geri çektiğini açıkladı.

Tornado Cash Geliştiricilerine Destek Planı İptal Edildi

ArbitrumDAO, hukuki endişeler nedeniyle Tornado Cash'in geliştiricileri Roman Storm ve Alexey Pertsev'e yönelik milyon dolarlık destek önerisini geri çekti. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre, 1.28 milyon dolarlık kripto para bağışı, token sahiplerinin potansiyel yasal sorunlara ilişkin endişeleri nedeniyle iptal edildi.

Unchained tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre, Ethereum ağındaki izlenebilir işlemleri zorlaştıran Tornado Cash için yazılım geliştiren Storm ve Pertsev'in yasal savunmasını desteklemek için 200.000 ila 600.000 ARB (yaklaşık 400.000-1,2 milyon dolar) bağış yapılmasını öneren Joseph Axisa'nın önerisi geçtiğimiz gün forumdan kaldırıldı. Kaldırmanın kesin zamanlaması bilinmemekle birlikte, bir Arbitrum sözcüsü önerinin yazarının isteği üzerine silindiğini doğruladı.

Bağış toplama sayfasına göre, bağışlanan fonlar WeWantJusticeDAO tarafından yönetilen bir kampanyaya aktarılacak ve Storm ve Pertsev'in aylık hukuki masraflarını karşılamak için kullanılacaktı. Bağışlanan kripto para birimleri, kripto odaklı bir bağış toplama platformu olan Juicebox'ta saklanacaktı.

Geliştiricilerin tutuklanmalarından bu yana, Storm ve Pertsev, Tornado Cash destekçileri ve DeFi sektöründen geniş bir destek ağı tarafından desteklendi. Arbitrum topluluğunun bu bağışı yaparak yasal sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı henüz belirsiz. Son olarak GoFundMe, geçtiğimiz ay Storm için yapılan bir yardım çağrısını kapatmıştı.

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Son Dakika Kripto ArbitrumDAO, Tornado Cash Geliştiricilerine Destek Planını İptal Etti - Son Dakika

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