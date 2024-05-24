Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı - Son Dakika
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Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile deplasmanda oynanacak şampiyonluk maçı öncesinde takımdaki motivasyonu üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Futbolcularla toplantı yapan Buruk, öğrencilerine Fenerbahçe'nin Rams Park'taki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir video izletti ve hiç konuşmadan toplantıyı bitirdi. Deneyimli teknik adam, takımından olumsuz yorumlardan etkilenmemeleri için sosyal medyadan uzak durmalarını da istedi.

24.05.2024 12:42  Güncelleme: 12:58
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Rams Park'ta şampiyonluk yarışındaki ezeli Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray, bir yandan derbinin kötü izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı şampiyonluk maçına hazırlanıyor. Fenerbahçe mağlubiyetinin düşük enerji ve konsantrasyon sebebiyle yaşandığını düşünen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Florya'daki motivasyon ve odaklanmayı en üst seviyeye çekmek için çalışmalar yapıyor.

TOPLANTIDA HİÇ KONUŞMADI

Tecrübeli teknik adam, önceki gün çok çarpıcı bir uygulamada bulundu. Buruk'un tüm takımı video analiz odasında topladığı ve burada Fenerbahçe'nin Rams Park'taki coşkusunu gösteren 15 dakikalık bir görüntü izlettiği belirlendi. Alınan bilgilere göre Okan Buruk, toplantı sırasında hiç konuşmadı ve izletilen videonun ardından da odadan dışarıya çıktı.

Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara yasak getirdi

"SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN"

Bir başka bilgiye göre ise Buruk, öğrencilerinden sosyal medyadan uzak durmalarını istedi. 50 yaşındaki çalıştırıcının şampiyonluk maçı öncesinde sarı-kırmızılı futbolcuları yazılan olumsuz yorumların etkilerinden korumak istediği için böyle bir kısıtlama getirdiği öğrenildi.

Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara yasak getirdi
Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı

Sosyal Medya, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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