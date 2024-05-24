Ankara'da, 30 Aralık 2022 günü suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı bir programda sıradaki hedefin kendisini olduğunu söylemiş ve ölümünün planlandığını ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından Ayşe Ateş'e 2 koruma verildiği öğrenildi.
Ayşe Ateş, yaptığı açıklamada, "Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı'na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun" sözlerini kullandı.
Ateş'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra Emniyet tarafından silahlı 2 yakın korumanın tahsis edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar - Son Dakika
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