Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar

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Ankara'da, 30 Aralık 2022 günü suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı bir programda sıradaki hedefin kendisini olduğunu söylemiş ve ölümünün planlandığını ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından Ayşe Ateş'e 2 koruma verildiği öğrenildi.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER HABERİNİZ OLSUN"

Ayşe Ateş, yaptığı açıklamada, "Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı'na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun" sözlerini kullandı.

SİLAHLI 2 YAKIN KORUMA KARARI

Ateş'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra Emniyet tarafından silahlı 2 yakın korumanın tahsis edildiği öğrenildi.