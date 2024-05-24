Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak

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Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ın rahatsızlığını anlattığı videoyu tiye aldı. Gelen tepkilerin ardından Uzman, bir sorun olmadığını söyledi ancak dizinin yapımcısı Faruk Turgut "Set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır" dedi.

24.05.2024 12:28  Güncelleme: 12:53
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda psikolojik olarak zorlandığını söyleyen Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu olduğu ileri sürüldü. Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş Şahin de Uzman'ın videosunu tiye aldı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videonun ardından yapımcı devreye girdi.

MÜJDE UZMAN: ESRA DALGA GEÇMEDİ, BİRBİRİMİZİ KIRMAYALIM

Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, karavanda çektiği videoda "Tükenmişlik sendromuna yakalandım. Hem de çok yakalandım. Beni sizler tükettiniz. Allah düşmanımın başına bile vermesin" diyerek tiye aldı. Görüntü kısa sürede gündem olunca Müjde Uzman da bir paylaşım yaparak "Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak

FARUK TURGUT: PAYLAŞIM HOŞ DEĞİL

Başarılı oyuncu ne kadar sorun olmadığını belirtse de dizinin yapımcısı Faruk Turgut gelen tepkileri sessiz kalmadı. Yayınlanan videodan rahatsız olan Turgut X hesabından yaptığı paylaşımda "Oyuncumuz Müjde Uzman'ın paylaşımı sonrası set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Makyöz Esra Okumuş Şahin'in işine son verileceği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
Kızılcık Şerbeti\'nin makyözü, Müjde Uzman\'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak

Faruk Turgut, Müjde Uzman, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak - Son Dakika
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