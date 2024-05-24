Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, olaylı Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Mert Hakan, "Bunu planlamadım ama yürürken bana küfür etmeye başladıklarında onlara tertemiz, şerefli, onurlu, gururlu armamızı gösterdim. Bu zaten yetti. O günden beri herkes konuşuyor. Ne yaptım? El hareketi mi yaptım, ağzımdan kötü bir söz mü çıktı? Hayır. İnanılmaz organizeler ama sadece bir Fenerbahçe arması hepsine yetti" dedi.

24.05.2024 13:10
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 5 maç ceza alan sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şöyle;

"TİYATROYA SON VERDİK"

"Öncelikle takımımızla gurur duyuyorum. Onurumuz, gururumuz ve camiamızın şerefi için çıktığımız bir maçtı. Çünkü bütün sezon yapılanları anlatmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. Şansımıza da senaryolarla başlayan bir maç oldu. 11'e 11 iken inanılmaz bir oyun vardı. Çok üstündük, kalemize gelemeyen bir rakip vardı. Sonrasında onlarda biraz tedirginlik başladı. 10 kişi kaldık. Senaryo devam etti. 10 kişi oynarken de kalemize gelememeye devam ettiler. İnanılmaz bir ruh, inanılmaz oyun zekası, taktik disipline bağlı 10 kişi vardı, o dakikadan sonra. İnanılmaz bir mücadele vardı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tiyatroya son verdik, diyebilirim. Şimdi son hafta gidip, tiyatroya onlar devam edebilirler.

"BİR FENERBAHÇE ARMASI HEPSİNE YETTİ"

Derbi atmosferleri gergin ve bir o kadar da keyifli olur. Ben de orada gergin bir ortam olacağını biliyordum. Bunu planlamadım ama yürürken bana küfür etmeye başladıklarında onlara tertemiz, şerefli, onurlu, gururlu armamızı gösterdim. Bu zaten yetti. O günden beri herkes konuşuyor. Ne yaptım? El hareketi mi yaptım, ağzımdan kötü bir söz mü çıktı? Hayır. Maçtan sonra sorulan soruya da cevap vermiştim. İnanılmaz organizeler ama sadece bir Fenerbahçe arması hepsine yetti.

Olay adam Mert Hakan Yandaş, yine konuştu: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti

"ONUR VE GURUR MÜCADELESİ VERDİK"

Belki biraz fazla olabilir ama bence Fenerbahçe tarihinin en karakterli oyuncu gruplarından biri bu. Bana öyle geliyor. Tabii ki büyüklerimiz bunu daha doğru değerlendirir ama gerçekten burada inanılmaz bir oyuncu grubu var. Sezon başından bugüne kadar; o gün yaşadıklarımıza rağmen, inanılmaz tepki veren ve birlikte kalan bir ekip var. Bir gün olsun arasında sıkıntı yaşamayan topluluk var. Nasıl anlatsam bilmiyorum. İnanılmaz bir yabancı oyuncu grubumuz var. Bu kadar sahiplenmeleri beni çok onurlandırıyor, çok mutlu ediyor. Her şeyin farkında olmaları ve camiayı Türk oyuncular kadar sahiplenmeleri çok önemli. Bu sene bunu inanılmaz başardık. Çok büyük karakterler ve çok büyük oyuncular var. Kim eksik olursa olsun sezon boyunca zaten hep reaksiyon veren bir camia, reaksiyon veren bir oyuncu gurubu olduk. Bizim için kimin oynadığının kimin oynamadığının bir önemi yok. Herkes çıkıp elinden geleni yapıyor. O günde onur ve gurur mücadelesi verdik.

Olay adam Mert Hakan Yandaş, yine konuştu: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti

"BOZDUĞUMUZ İTTİFAKLARIN SEVİNCİYDİ"

Öncelikle deplasmana gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Saha içinde her saniye onların sesini duydum. Bir dakika bile seslerini duymadığım an olmadı. İnanılmaz bir ortam ve atmosfer yarattılar. Sanki evimizde oynuyormuş, gibiydik. Hatta evimizde oynadığımız maçlardan daha iyiydi, diyebilirim. Onlara çok teşekkür ederim. Camiamız her şeyin farkında. Oyuncu grubunun ne kadar karakterli ve dik durduğunun farkında. O aslında bunun kutlaması ve sevinciydi. Bozduğumuz ittifakların sevinciydi. O yüzden onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri inanılmaz karşıladılar. Sağ olsunlar, iyi ki varlar. (Maçtan sonra tribünde kutlamalar) Sağ olsunlar, çok güzel şarkılar açmışlar. Oraya geldiler, o kadar emek verdiler. Eğlenmek tabii ki onların da hakkı."

Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Behzat: helal sana kral 43 39 Yanıtla
    Murat ZEYBEK: Senin karakterinde aynı mert Hakan gibi anladın sen onu 43 25
  • Bay Pipo: ADAMM ADAMMMMM 36 40 Yanıtla
    Murat ZEYBEK: Senin karakterin de aynı mert Hakan gibi anladın sen onu 31 22
  • Hakan Kan: Futbolunla gündem olmak hiç aklına geliyo mu kral? 36 13 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Kral yine yargı dağıtmış 16 25 Yanıtla
  • Taner Erten: süzme 25 14 Yanıtla
    Soner Karabacak: Niye yoruma adını yazdın ki 1 4
  • yakup suri : Gururumuzsun MERT HAKAN 13 20 Yanıtla
  • mustafa sagdic: anlamadigim su armayi gostwrdi diye boyle ceza vsriliyorsa. burada cifte standard var. butunaclarda olan olaylar bunlar. kim ne derse desin oyun oynaniyor 16 8 Yanıtla
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