Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı - Son Dakika
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Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı

Seçil Erzan\'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı

Yüksek kar getirili 'Fatih Terim Fonu' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın dava için İstanbul Adalet Sarayı'na götürülürken, cezaevi aracı Büyükçekmece'de kaza yaptı. Bir otomobilin patlayan lastiği nedeniyle meydana gelen kazada, parçalar cezaevi aracının camına çarptı. Kazanın ardından Seçil Erzan, adliyeye midibüsle sevk edildi.

24.05.2024 12:22
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"Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" davasında 5'nci kez hakim karşısına çıkacak olan Seçil Erzan'ı adliyeye taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı. Erzan'ın, olay yerine çağırılan midibüse nakil edildiği anlar ise kameraya yansıdı.

PATLAYAN LASTİKTEN KOPAN PARÇALAR KAZAYA NEDEN OLDU

Olay Büyükçekmece Tem Otoyolu Hezarfan Havalimanı mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Lastiğin patladığı fark eden sürücü yol kenarında durdu. Bu sırada dolandırıcılıktan yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı, Çağlayan'a doğru hareket halindeydi. Lastikten kopan parçalar, Seçil Erzan'ı dava için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracının camına doğru savruldu.

Adliyeye götürülüyordu! Seçil Erzan'ı taşıyan araç kaza yaptı

CEZAEVİ ARACININ CAMI KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle cezaevi aracının camı kırılırken, araç durdu. Kazada ölen ya yaralanan olmazken, Seçil Erzan'ı adliyeye götürmek için olay yerine bir midibüs çağrıldı.

Adliyeye götürülüyordu! Seçil Erzan'ı taşıyan araç kaza yaptı

OLAY YERİNE GELEN YENİ ARACA BİNDİRİLDİ

Kısa süre sonra gelen midibüse alınan tutuklu sanık Seçil Erzan, adliyeye nakledildi. Kaza sonrası ön camında çatlak oluşan cezaevi aracı ise Silivri Cezaevine geri döndü.

ERZAN'IN MİDİBÜSE NAKLİ KAMERADA

Öte yandan kazanın ardından cezaevi aracından indirilen Seçil Erzan'ın midibüse alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

Adliyeye götürülüyordu! Seçil Erzan'ı taşıyan araç kaza yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Veysel Çelik: Seçil erzan tutuksuz yargılanmalı 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı - Son Dakika
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