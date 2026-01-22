Arca Çorum FK, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Arca Çorum FK, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor
22.01.2026 14:31
Teknik direktör Eroğlu, Sarıyer maçı için iddialı konuşarak Süper Lig hedeflerini vurguladı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her maçın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Eroğlu, "İnandığım ve bildiğim bir şey var. Beş ay sonra zaten Süper Lig'de olacağımız. Bunu niçin söylüyorum? Önceki yıllarda da bunu yaşadık. Şu an geldiğimiz nokta puan anlamında biraz fark olsa da önümüzdeki süreçte bunu kapatıp yukarılara çıkacağımız ve hedeflediğimiz Süper Lig'e ulaşacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Eroğlu, "Bu hafta ile çıkışımızın başlayacağını düşünüyorum. Rakiplerin her biri zor. Geçtiğimiz hafta da bunu yaşadık zaten ama biz de güçlü bir takımız ve güçlü bir oyunu sahaya koyduğumuzda gerçekten bu ligin favorilerinden biri haline geliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bizim için bir başlangıç olacaktır bu maç." diye konuştu.

Sarıyer'in çıkışta olan bir kulüp olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Kendi sahasında son haftalarda başarılı bir takım ama bizim için artık rakibin önemi yok. Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için sahada mücadele etmek, oynamak en önemli kriterimiz." ifadelerini kullandı.

Kalan haftalarda puan kayıplarını en aza indirmek istediklerini vurgulayan Eroğlu, bu amaçla devre arası takıma takviye yaptıklarını ve yeni transferlerin olabileceğini aktardı.

Hüseyin Eroğlu, takımda her bölgede alternatifli oyuncuların olduğunu, rekabetin başarıyı getireceğine inandığını kaydeti.

Oğuz Gürbulak: "Bizim için eşik atlama maçı"

Kırmızı-siyahlı ekibin oyuncularından Oğuz Gürbulak ise devre arası iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, Sarıyer maçının öneminin farkında olduklarını söyledi.

Bu maçı kazanmaları halinde önlerinin çok açık olduğuna işaret eden Oğuz, "Bizim için eşik atlama maçı. Bu ligde bize rakipler ekstra motive oluyor. Onun da bilincindeyiz. Deplasmanlarda kazanamıyoruz açıkçası. Onu da kırmak istiyoruz. Bu maça ona göre hazırlanıyoruz. Motivasyonumuz yüksek. Bu maçı kazandıktan sonra seri yaparsak ilk 2'ye çok rahat girebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Ligin üstünde kadro kalitesine sahip olduklarını anlatan Oğuz, "Bütün oyuncular çok kaliteli ama önemli olan takım olabilmek. Opsiyonumuz çok fazla. Bu bir avantaj ama takım olamazsak, birbirimize kenetlenemezsek, aile ortamını oluşturamazsak çok işe yarayacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Aleksic: "Performansımızı artırmamız lazım"

Takımın forvet oyuncularından Danijel Aleksic de bazı maçlarda futbol olarak kazanmayı hak ettiklerini ancak 3 puan alamadıkları belirtti.

Kulübün yöneticileriyle, futbolcularıyla, çalışanlarıyla çok iyi organizasyona sahip olduğunun altını çizen Aleksic, "Taraftarlarımız da bizi destekliyor. Bir araya gelme amacımız şampiyon olmak. Eğer şampiyon olmak istiyorsak performansımızı artırmamız lazım. Hedefimiz belli, bu sezon şampiyon olacağız." açıklamasında bulundu.

Aleksic, kaliteli futbolcuların takıma katılmasıyla forma rekabetinin arttığına dikkati çekerek, "Benim olduğum pozisyonlara benim kalitemde futbolcuların gelmesine alışığım. Böyle kaliteli takım olduğu zaman daha da çok yarışın içinde oluyoruz, daha çok performans veriyoruz. Yeni transferlerimizin zamana ihtiyacı var. Hocamız doğru kararlar verip en iyi opsiyonları sahaya yansıtacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

