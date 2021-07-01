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Arçelik ve Hitachi GLS ortaklığının yeni şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances - Son Dakika

Arçelik ve Hitachi GLS ortaklığının yeni şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances

01.07.2021 13:06
Arçelik ve Hitachi GLS ortaklığının yeni şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances, System.String[]

Arçelik'in 2020 yılının aralık ayında duyurduğu Hitachi GLS ile yapılan ortaklık anlaşmasının sonucunda kurulan yeni şirketin yapılanma süreci tamamlandı.

Arçelik'in 2020 yılının aralık ayında duyurduğu Hitachi GLS ile yapılan ortaklık anlaşmasının sonucunda kurulan yeni şirketin yapılanma süreci tamamlandı.

Arçelik açıklamasına göre, Arçelik ve Hitachi Global Life Solutions (GLS), 2020 yılının aralık ayında duyurdukları yeni ortak girişimin çalışmalarını tamamladı. Arçelik Hitachi Home Appliances adıyla faaliyetlerini sürdürecek olan yeni şirket, Hitachi GLS'nin yurt dışında faaliyet gösteren ikisi üretim, dokuzu satış şirketi olmak üzere toplam 11 grup şirketinin devredilmesiyle kuruldu. Yeni şirketin operasyonları Bangkok- Tayland'tan yönetilecek. Arçelik Hitachi Home Appliances, Japonya haricindeki ülkelerde Hitachi marka buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürgesi gibi ev aletleri için üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri sunacak. Arçelik'in yüzde 60'ına sahip olduğu yeni şirket, pazarda rekabetçi ve yenilikçi bir varlık göstermek için Arçelik ve Hitachi GLS'ın tedarik zinciri ve teknolojik imkanları gibi güçlü yanlarından faydalanacak.

Arçelik bünyesinde uzun yıllardır görev yapan ve daha önce Beko Asya Pasifik Bölge Sorumlusu ve Tayland Genel Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Üstüner, ortak girişimin genel müdürlüğünü üstlenecek. Şirket, Üstüner'in liderliğinde Arçelik ve Hitachi GLS'nin satış ağlarını ve tedarik zinciri alanındaki yetkinliklerini birleştirerek Hitachi markalı ürünleri Avrupa, Kuzey Afrika ve diğer bölgelerde tüketicilerle buluşturacak. Arçelik ve Hitachi GLS'nin ARGE ve sürdürülebilirlik alanında oluşturacağı sinerji ile yeni şirketin, bağlantılı ev teknolojileri, enerji verimliliği ve sürdürülebilir teknolojiler konusunda da faaliyet gösterdiği bölgelerde rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Arçelik Hitachi Home Appliances şirketinin kuruluşu vesilesiyle düzenlenen çevrimiçi etkinlikte konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, global büyüme stratejilerinde önemli bir dönüm noktası olan bu ortak girişimin kurulması için Hitachi GLS ekibiyle birlikte aylardır özenle ve dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti.

Bu yeni girişim iki şirkete de Asya-Pasifik pazarındaki varlığını güçlendirmede önemli ve stratejik fırsatlar sunduklarını aktaran Ebiçlioğlu, Arçelik Hitachi Home Appliances'ın küresel ve yerel pazar ihtiyaçlarını karşılamak için her iki şirketin güçlü pazar konumundan, küresel uzmanlığından ve Hitachi'nin marka mirasından faydalanacağını dile getirdi.

Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu'nun küreselleşme yolculuğunda, dünya genelindeki 12 markası, 9 ülkedeki 26 üretim tesisiyle önemli bir yere sahip olan Arçelik'in global büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha eklediğini kaydetti.

-"Küresel büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda bizim için çok önemli bir adım"

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu da ev teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olma vizyonu ve küresel büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım attıklarını belirtti.

Ürün portföyü ve operasyonel tarafta sağlayacakları sinerjilerle yeni coğrafyalarda büyümelerini devam ettireceklerini aktaran Bulgurlu, "İnovasyon ve Ar-Ge alanındaki güçlerimizi birleştirerek, mevcut ve yeni pazarlarda geniş bir ürün portföyü ve tamamlayıcı teknolojiler ile çok daha büyük bir tüketici kitlesine ulaşma fırsatını yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Hitachi Ltd. Başkanı ve Operasyon Müdürü Keiji Kojima ise şu ifadeleri kullandı:

"Hitachi Group, toplumsal meselelerin çözülmesi için çalışan Sosyal İnovasyon Birimi ile insanların yaşam kalitesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Hedefimiz 'güvenlik ve emniyet', 'çevre' ve 'dayanıklılık' değerlerini yücelten alanlara yoğunlaşarak sürdürülebilir bir toplum oluşturmak. Ev aletleri sektörü, markamızla insanlar arasındaki ilk temas noktası olduğundan, özellikle dijital teknolojiyi kullanan bağlantılı ev aletlerine olan talebin arttığı şu günlerde Hitachi Group için stratejik açıdan çok önemli. Arçelik ile iş birliğimiz sayesinde, Hitachi marka ev aletleriyle daha fazla bölgeye güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunacak, tüm dünyada insanların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacağız."

Hitachi Global Life Solutions Inc. Başkanı Jun Taniguchi, Arçelik Hitachi Home Appliances'ın iki şirketin tamamlayıcı satış ağlarını ve ürün stratejilerini güçlendirerek rekabette avantaj elde edeceğine ve küresel ev aletleri pazarında lider olacağına inandığını belirterek, çevresel direnç ve dijital teknoloji gibi şirketlerinin fark yaratan teknolojilerini bir araya getirerek tüketicilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve sürdürülebilir bir toplum oluşturacak ürün ve hizmetler geliştireceklerini aktardı.

Yeni şirketin genel müdürlüğü görevini yürütecek olan Zafer Üstüner de şunları kaydetti:

"Bugün, Güneydoğu Asya pazarındaki artan genç nüfusun değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve onların alım gücünden faydalanmak için kurulan Arçelik Hitachi Home Appliances için yeni ve heyecan verici bir yolculuk başlıyor. Bu şirket, tüm coğrafyalarda büyümeyi hızlandırmak ve büyüme potansiyelini gerçekleştirmek için iki şirketin küresel stratejilerini bir araya getiriyor, ürün sinerjisi oluşturuyor, marka ve tanıtım faaliyetlerine yatırım yapıyor. Şirket, ortaklığımız sayesinde kazandığı satın alma ve üretim sinerjileriyle verimlilikte güçlü artışlar elde etmemizi de sağlayacak. Bu yeni girişim, başarıya ulaşmak için Hitachi GLS'nin Güneydoğu Asya'daki güçlü varlığından ve hızla büyüyen Asya pazarında piyasaya sunduğu üst segment ev aletlerinden faydalanıyor. Bu stratejik ortak girişime büyük emek veren ekiplerimiz, Arçelik Hitachi Home Appliances'ın önümüzdeki yıllarda büyüyüp gelişmesini dört gözle bekliyor."

Araştırma Geliştirme, Arçelik A.Ş., Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arçelik ve Hitachi GLS ortaklığının yeni şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances - Son Dakika


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