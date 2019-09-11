Son Dakika Haberleri: Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
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Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası

6 dakika önce

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası, System.String[]

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık-müşteki Berkay Şahin ve avukatı katıldı. Sanık-müşteki Arda Turan'ın gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

Son sözleri sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Berkay Şahin hakkında "hakaret" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Arda Turan'ın ise "cinsel taciz" suçundan beraatine, "ruhsatsız silah taşımak"tan 10 ay, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek"ten 10 ay ve "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırdı.

Berkay Şahin, Arda Turan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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