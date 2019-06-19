Arda Turan - Berkay duruşması başladı (1)
59 dakika önce
FUTBOLCU Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin duruşma başladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:44 Kaynak: DHA
FUTBOLCU Arda Turan
ile Şarkıcı Berkay Şahin
arasında yaşanan kavgaya ilişkin duruşma başladı.
41. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.
- İstanbul
Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi
Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi!
Mahkeme sonrası şarkıcı Berkay'dan ilk açıklama
Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı