Son Dakika Haberleri: Arda Turan - Berkay duruşması başladı (1)
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Arda Turan - Berkay duruşması başladı (1)

59 dakika önce

FUTBOLCU Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin duruşma başladı.

Arda Turan - Berkay duruşması başladı (1), System.String[]
FUTBOLCU   Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin duruşma başladı. 
41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:44 Kaynak: DHA
Arda Turan, Berkay Şahin, Güncel
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