Arda Turan'ın, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan, Beşiktaş ile temasa geçti. Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile tecrübeli futbolcu bir araya geldi. İki isim transfer konusunda el sıkıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da eski öğrencisi Arda Turan'ın transferine onay verdi.

"FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Turuncu-lacivertli takımla sözleşmesini feshettikten sonra Arda, "Dün başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen profesyonellere ve kulüp personellerine gönülden teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

BURAK YILMAZ'DAN ARDA TURAN SORUSUNA YANIT

Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Arda Turan ile sürekli konuşuyorum, böyle haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum. Kulübümüzün, Arda Turan'a ihtiyacı varsa, Burak Yılmaz'a ihtiyaç yok. Burak vasıtasıyla Beşiktaş'a gelmek istiyor söylemleri hem Beşiktaş'a, hem Burak Yılmaz'a hem de Arda Turan'a saygısızlık. Arda'nın gönlünden geçeni biliyorum, inşallah Allah gönlüne göre verir. Arda ile alakalı haberleri görünce üzülüyorum. Arda güçlüdür, dirayetlidir ve onun sadece sahada başarılı olmaya ihtiyacı var" demişti.