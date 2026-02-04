Ardahan'da 38 Köy Yolu Açıldı

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kar ve tipi nedeniyle kapanan 38 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla köy yollarında yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, karla mücadele çalışmasının ardından kapalı yolların yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

Sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 38 köy yolunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Emin, "Şu an ilimizde kapalı köy yolumuz yok. An oluyor kar ve tipi sorun çıkarıyor, ancak buna hemen müdahale ediliyor. Ayrıca açılan yollarda arkadaşlarımız genişletme çalışması yürütüyor." dedi.