Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Çayırbaşı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

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